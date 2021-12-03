Акция «Елка желаний» стартовала в Самаре 3 декабря 2021 года

За время проведения акции новогодние подарки получили более 10 тысяч детей-сирот / Фото: администрация Самары

В Самаре в 15-й раз пройдет благотворительная акция «Елка желаний». В пятницу, 3 декабря 2021 года, старт новогоднему мероприятию дала глава города Елена Лапушкина.

В рамках акции любой житель города может стать Дедом Морозом и исполнить желание детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Малыши записывают свои мечты на карточках, которые затем вешают на елку в департаменте опеки, попечительства и соцподдержки Самары (ул. Куйбышева, 44). Все желающие могут прийти в ведомство, снять открытку и передать подарок. Акция продлится до 30 декабря 2021 года.

Время работы учреждения: понедельник — четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:30. По всем вопросам можно обращаться по телефону 332-07-64.

Отметим, в акции «Елка желаний» за все время ее существования приняли участие уже свыше 40 тысяч самарцев. Они смогли исполнить мечты более 10 тысяч ребят.