Циклонический вихрь из Прибалтики принесет в Самарскую область ураганный ветер

С понедельника ожидается понижение температуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие сутки в Самарской области ожидается усиление ветра. Циклонический вихрь с районов Прибалтики в регион ветреную погоду.

По сообщению ФГБУ «Приволжское УГМС», 4 декабря объявлен желтый опасности. Ночью и днем усилится южный и юго-западный ветер до 17-22 м/с. Самарцев ждут небольшие осадки дождя и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит -2...+3 °C, а днем поднимется до +5 °C. На дорогах гололедица.

В выходные жителей региона ожидает неустойчивая погода. В Поволжье туманы, дожди, гололед мокрый снег. К вечеру субботы, 5 декабря, и в ночь воскресенья, 6 декабря, местами начнутся сильные осадки дождя и снега. К понедельнику ожидается похолодание. На дорогах вновь гололедица.