Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 декабря 2021 11:13

Циклонический вихрь из Прибалтики принесет в Самарскую область ураганный ветер

Синоптики озвучили прогноз погоды на выходные
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
С понедельника ожидается понижение температуры

С понедельника ожидается понижение температуры

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие сутки в Самарской области ожидается усиление ветра. Циклонический вихрь с районов Прибалтики в регион ветреную погоду.

По сообщению ФГБУ «Приволжское УГМС», 4 декабря объявлен желтый опасности. Ночью и днем усилится южный и юго-западный ветер до 17-22 м/с. Самарцев ждут небольшие осадки дождя и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит -2...+3 °C, а днем поднимется до +5 °C. На дорогах гололедица.

В выходные жителей региона ожидает неустойчивая погода. В Поволжье туманы, дожди, гололед мокрый снег. К вечеру субботы, 5 декабря, и в ночь воскресенья, 6 декабря, местами начнутся сильные осадки дождя и снега. К понедельнику ожидается похолодание. На дорогах вновь гололедица.