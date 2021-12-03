В Самаре продолжают устанавливать новые светофоры и барьерные ограждения

В Самаре продолжают устанавливать пешеходные ограждения. Фото: Администрация Самары

В Самаре продолжается работа по ликвидации очагов и предочагов аварийность на дорогах. В 2021 году в рамках муниципального контракта в этом направлении работа ведется по 176 адресам.

Задача у подрядчика была установить или заменить 52 светофора, 1829 дорожных знаков, 6 832 погонных метра дорожных ограждений, 34 искусственных дорожных неровностей, а также нанести разметку в общем объеме 106,5 тысяч квадратных метров. В настоящее время основной объем работ выполнен, завершается работа на двух объектах в Самаре.

- Сейчас подрядчик устанавливает ограждения на пересечении Зубчаниновского шоссе и Товарной, там же в скором времени появятся «островки безопасности». Пешеходные ограждения устанавливаются также на проспекте Кирова в границах улиц Молодежной и Ново-Садовой, - рассказали в администрации Самары.

Специалисты продолжают фиксировать очаги аварийности на улицах Самары. По данным на 2 декабря выявлен 21 потенциально опасный участок и 73 предочага аварийности. Работы по установке ограждений и светофоров на данных улицах запланированы на 2022 год.