В Тольятти вновь заработают мобильные пункты вакцинации с 6 декабря 2021 года

В Тольятти заработают мобильные пункты вакцинации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области снова заработают мобильные пункты вакцинации. Мероприятия начнутся с 6 декабря 2021 года.

По данным городской администрации, в рамках проекта «Здоровый Тольятти» совместно с медучреждениями заработают пункты, где можно сделать прививку от коронавирусной инфекции. С 6 по 9 декабря стационарные пункты будут открыты в отделения Пенсионного фонда. Жители могут прийти по следующим адресам: Автозаводской район, улица 70 лет Октября, 34 «А», кабинет 112, а также в Центральном районе, улица Комсомольская, 167 «А», кабинет 110.

Отметим, что 8 и 10 декабря «Здоровый маршрут» будет работать в микрорайонах Поволжский и Федоровка. Жители смогут получить прививку. С собой необходимо иметь паспорт.