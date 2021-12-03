Мобильная «Лаборатория безопасности» для детей появится в Самаре в декабре 2021 года

С начала года в областной столице произошли 120 ДТП с участием детей / Фото: администрация Самары

В Самаре за 10 месяцев 2021 года произошло 120 ДТП с участием детей. В них пострадали 129 ребят: 37 пассажиров, 88 пешеходов и 4 велосипедиста. Один школьник погиб.

— Особую тревогу вызывают случаи, которые произошли по неосторожности самих детей. Их за 10 месяцев было 31, — рассказала начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД по Самаре Ирина Тарпанова.

Так, дети часто переходят проезжую часть на запрещающий сигнал светофора или в неположенном месте, а также ездят на самокатах по дороге и «зебре». Как правило, такие нарушения юные самарцы совершают, когда находятся без сопровождения взрослых.

Поэтому в Самаре решили запустить «Лабораторию безопасности». Она появится на улицах города в декабре 2021 года. Это автомобиль, оснащенный специальным оборудованием и обучающими материалами. Сотрудники ГИБДД расскажут детям о ПДД и как не попасть в ДТП. Программа рассчитана на учеников младших и средних классов.