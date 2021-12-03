В Самаре ищут водителей городских автобусов на зарплату до 85 тысяч рублей

В Самаре острая нехватка водителей автобусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компания «СамараАвтоГаз» ищет водителей автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов. Компания-перевозчик обещает водителям заработную плату до 85 тысяч рублей в месяц.

В обязанности водителя автобуса входит эксплуатация автотранспортного средства, а также обеспечение безопасных и бесперебойных перевозок пассажиров. Работадатель обещает соискателям официальное трудоустройство, конкурентную зарплату, которую будут выплачивать два раза в месяц без задержек на карту. Кроме того, водители получают премии, полный соцпакет, а также возможность досрочного выхода на пенсию. Иногородним предоставляется общежитие.

«СамараАвтоГаз» предъявляет определенные требования к соискателям. Помимо обязательного водительского удостоверения категории D, водитель должен быль исполнительным, ответственным, пунктуальным и неукоснительно соблюдать трудовую дисциплину. Подробнее с вакансией можно ознакомиться на сайте «СамараАвтоГаз» или по телефону 8(846) 990-07-46.

Ранее сообщалось, что компании, занимающиеся перевозками пассажиров в Самаре из-за пандемии испытывают нехватку кадров. Так, в «СамараАвтоГаз» дефицит водителей составляет 25%, а кондукторов — 35%. Чтобы нормально функционировать, компании требуются еще 241 шофер и 337 «билетеров».