По делу о реабилитации нацизма в Самаре сторона защиты заявила отвод судье

В Самарском областном суде за реабилитацию нацизма судят музыканта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нешуточные страсти кипели на этой неделе в Самарском областном суде. Там сейчас рассматривают уголовное дело о реабилитации нацизма. На скамье подсудимых – музыкант Андрей Шабанов, который в прошлом году отправил на сайт Бессмертного полка фотографию Адольфа Гитлера под видом советского солдата.

Фото не было опубликовано, но на Шабанова обратили внимание сотрудники Следственного комитета России. На страничке молодого человека в соцсетях они увидели публикации, которые показались им спорными, а лингвистическая экспертиза их сомнения подтвердила. В итоге Шабанову предъявили обвинения по 2 эпизодам статьи «Реабилитация нацизма».

Сторона защиты заявила ходатайство о допросе другого специалиста-лингвиста, который мог бы поставить под сомнения выводы «официального» исследования, его допросили без суда присяжных, при коллегии допрашивать не стали. Также суд отказал стороне защиты в назначении повторной лингвистической экспертизы. После этого адвокат Шабанова Алексей Лапузин заявил отвод судье, но и тут получил отказ.

Статья, по которой Андрею Шабанову предъявлено обвинение, предусматривает наказание в виде многомиллионного штрафа, обязательные, исправительные и принудительные работы, а также реальное лишение свободы на срок до 3 лет.

Впрочем, признают ли его виновным, пока не известно. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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