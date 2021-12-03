Пятеро студентов из Самары выиграли по миллиону рублей в финале Всероссийского конкурса «Твой Ход»

Студенты представляли свои проекты, выполняли кейсы, слушали лекции и участвовали в мастер-классах

В Сочи с 27 по 29 ноября 2021 года состоялся финал Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Самарские студенты стали победителями и получили по миллиону рублей призового фонда.

В конкурсе принимали участие 1000 студентов из 76 регионов России. От Самарской области на конкурс отправилась делегация из 15 студентов ведущих региональных вузов. По итогам всех испытаний победителями стали студенты Самарского государственного экономического университета Николай Арцытов, Самарского университета Анастасия Сабанина, Самарского государственного технического университета Ольга Логинова и Алина Бабенкова, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Татьяна Никулина. Студенты получили по 1 миллиону рублей, которые можно направить на оплату обучения, стартап, улучшить жилищные условия или потратить 5% от общей суммы на личные мечты.

На всероссийском конкурсе также объявили Топ-50 лучших вузов страны, куда вошел Самарский университет путей сообщения. Самарский вуз получил грант на развитие в размере 2,5 миллионов рублей. Студенты СамГУПС, которые представляли свой вуз, получили ценные подарки и сертификаты на дополнительное обучение.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил победителей конкурса.

- Я искренне рад за наших студентов, которые благодаря своей целеустремленности уже добились значимого результата. Уверен, что каждый из вас сможет реализовать себя на самарской земле - обязательно создадим для этого все условия, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Студенты из Самары в рамках конкурса выполняли интерактивные испытания, кейсы на решение проблем, а также слушали лекции и принимали участие в семинарах. В финале студенты представляли свои проекты по разработке решений для российских университетов совместно с партнерами конкурса.