Самарские добровольцы пополнили банк крови

Волонтеры-доноры сдали кровь на областной станции переливания

Волонтеры партийного центра «Единой России» и активисты «Молодой гвардии» 3 декабря 2021 года сдали кровь на Областную станцию переливания крови в Самаре. К 12 часам дня банк крови в Самарской области пополнился на более чем на 11 литров крови. Во второй половине дня на станцию пришли депутаты регионального заксобрания и внутригородских районов Самары.

За один раз сдается 450 мл крови, а после всех анализов в банк поступает 380 мл. Одна донация может спасти жизнь сразу нескольким людям. Чем больше распространена группа крови, тем больше в ней необходимости. Иногда потребности крови в кризисных ситуациях возрастает в разы, поэтому областная станция старается вовремя активизировать доноров.

Самарская областная станция переливания крови подарила волонтерам-донорам бесплатный анализ на антитела, чтобы подтвердить наличие иммунитета и высокую сопротивляемость к коронавирусу. Несмотря на то, что все участники акции привиты, им было интересно узнать о состоянии своего здоровья.