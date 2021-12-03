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Общество3 декабря 2021 16:47

В Самарской области спецподразделения успешно ликвидировали условного террориста

В Большечерниговском районе прошли командно-штабные учения
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Оперативники показали высокий уровень профессионализма. Фото: УФСБ по Самарской области

Оперативники показали высокий уровень профессионализма. Фото: УФСБ по Самарской области

В Большечерниговском районе Самарской области 2 декабря 2021 года прошли командно-штабные учения в рамках условного режима контртеррористической операции. В учениях приняли участие бойцы спецподразделений Самарской области.

К участию в учении привлекались подразделения УФСБ, УФСВНГ, ГУ МВД, ГУ МЧС России по Самарской области, 2 гв. армии ЦВО МО России, ОФСБ России в/ч 14487, ПУ ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, ЦССИ ФСО России в Самарской области, Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям, органы исполнительной власти Самарской области и администрация муниципального района Большечерниговский.

Оперативники отработали алгоритмы действия во время угрозы, связанной с обнаружением взрывного устройства в месте массового пребывания людей, а также заражением вредными организмами сельскохозяйственного сырья.

Участники учений успешно справились с поставленными задачами и продемонстрировали высокий профессионализм и слаженность действий во время угрозы террористического акта.