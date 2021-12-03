В Самаре 3 декабря 2021 года задержали сбежавшего заключенного

Полицейские задержали беглеца в Безенчуке Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области 3 декабря 2021 года задержали рецидивиста Радика Гайфутдинова, который днем ранее сбежал из исправительной колонии №6 в поселке Управленческий. Об этом сообщили в сотрудники правоохранительных органов.

- Сбежавший заключенный был задержан в Безенчуке и доставлен в отдел полиции №8 в Самаре. В настоящее время в отношении Гайфутдинова возбуждено уголовное дело по статье 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы». Ведется следствие, - дала комментарий официальный представитель МВД Ирина Волк.

Напомним, ЧП произошло 2 декабря 2021 года. Во время проведения ремонтных работ в столовой на территории ИК-6, Гайфутдинов совершил побег через окно на первом этаже. Заключенный был осужден на 5 лет и 10 месяцев за контрабанду, он должен был освободиться в 2024 году. Ранее мужчина был несколько раз осужден и неоднократно сидел в тюрьме.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело из-за халатности должностных лиц исправительной колонии.