Полузащитник «Крыльев Советов» номинирован на лучшего молодого футболиста года в РПЛ

Данил Пруцев прошлый сезон начинал в «КС», но скоро перебрался в «Сочи». Этот сезон он проводит за самарцев. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев номинировал на премию «Первая пятерка», которую вручают лучшему молодому футболисту года в Российской премьер-лиге. Всего в списке 12 футболистов.

Пруцев – воспитанник футбола Краснодарского края и московской школы «Чертаново», где начинал свою профессиональную карьеру. В «Крылья» полузащитник перешел в июле 2020 года, а уже в сентябре перебрался в «Сочи». Перед началом этого сезона Данил Пруцев вернулся в Самару.

Кроме того, премию «Первая пятерка» могут получить три воспитанника футбола Самарской области – Арсен Захарян, Наиль Умяров и Максим Мухин.

Арсен Захарян – уроженец Самары и воспитанник «Крыльев Советов» и Академии Коноплева, в 14 лет он уехал в академию «Динамо». Сейчас выступает за бело-голубых в РПЛ.

Наиль Умяров родился в Сызрани, где и начал заниматься футболом. Он воспитанник «Сызрани-2003» и Академии имени Коноплева, сейчас выступает за «Спартак».

Максим Мухин – тольяттинец, воспитанник Академии имени Коноплева и «Крыльев Советов». Сейчас выступает за ЦСКА.