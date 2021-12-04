Девять дорог отремонтируют в Тольятти в 2022 году

Проезжие части приведут в порядок по нацпроекту. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Тольятти в 2022 году планируют отремонтировать девять дорог по нацпроекту. Список опубликовала городская мэрия. По словам главы Тольятти Николая Ренца, в первую очередь приведут в порядок дорогу на улице Никонова (от улицы Железнодорожной до улицы Ингельберга).

- Продолжится ремонт и на дороге на улице Громовой на участке от улицы Матросова до улицы Куйбышева, который был сорван по вине недобросовестного подрядчика. Здесь в следующем году предстоит уложить верхний слой асфальта, - говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Также ремонт ждет улицу Родины от улицы Баныкина до улицы Комзина, улицу Коммунальную от Борковской до Обводного шоссе, улицу Октябрьскую от Комсомольской до здания №55 по Октябрьской, улицу Дорофеева от Железнодорожной до Гидротехнической, улицу Ушакова от улицы Мира до Баныкина, улицу Железнодорожную от Никонова до трассы М-5, улицу Мичурина от улицы Ленина, 48 до Енисейского проезда, 54А и улицу Офицерскую от Борковской до Ботанической.