Ниже нуля опустятся столбики термометров в Самарской области 6 и 7 декабря 2021

Теплый воздух уйдет на восток, вместо него начнет поступать холодный. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с начала следующей недели похолодает и прекратятся осадки. Об этом сообщают синоптики Приволжского УГМС. В понедельник и во вторник, 6 и 7 декабря 2021 года, обещают переменную облачность, ночью будет -3… -8, днем -1… -6. Во вторник ночью местами столбики термометров могут опуститься до отметки -13.

- Положительные температуры воздуха уйдут на восток, а к нам начнет поступать холодный воздух. К понедельнику фон температуры воздуха будет преобладать отрицательный, - уточнила синоптик Любовь Горолатова.

Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 5 декабря, местами пройдет небольшой снег, ночью мокрый снег. Днем +1… -4, ночью 0… -5.