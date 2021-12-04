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Общество4 декабря 2021 9:26

Ниже нуля опустятся столбики термометров в Самарской области 6 и 7 декабря 2021

Со следующей недели осадки прекратятся и похолодает
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Теплый воздух уйдет на восток, вместо него начнет поступать холодный.

Теплый воздух уйдет на восток, вместо него начнет поступать холодный.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с начала следующей недели похолодает и прекратятся осадки. Об этом сообщают синоптики Приволжского УГМС. В понедельник и во вторник, 6 и 7 декабря 2021 года, обещают переменную облачность, ночью будет -3… -8, днем -1… -6. Во вторник ночью местами столбики термометров могут опуститься до отметки -13.

- Положительные температуры воздуха уйдут на восток, а к нам начнет поступать холодный воздух. К понедельнику фон температуры воздуха будет преобладать отрицательный, - уточнила синоптик Любовь Горолатова.

Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 5 декабря, местами пройдет небольшой снег, ночью мокрый снег. Днем +1… -4, ночью 0… -5.