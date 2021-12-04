Иван Сергеев остался в запасе у «Крыльев Советов» в матче с ЦСКА 4 декабря 2021

Сергеев начнет эту игру на скамейке запасных. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Появились составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на игру 17 тура Российской премьер-лиги, которая пройдет сегодня, 4 декабря, в Самаре. Стартовый свисток на стадионе «Солидарность Самара Арена» прозвучит в 15:00 по местному времени (14:00 по московскому).

С первых минут у «Крыльев» на поле выйдут Ломаев, Зеффан, Бегич, Бейл, Ежов, Пруцев, Иванисеня, Зиньковский, Сарвели и Глушенков. Нападающий Иван Сергеев остался в запасе. Также на скамейке голкиперы Фролов и Овсянников и полевые игроки Солдатенков, Прищепа, Божин, Якуба, Витюгов, Пиняев, Липовой, Смирнов и Цыпченко.

Состав ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Бийол, Мухин, Зайнутдинов, Заболотный, Эджуке. Запасные: Тороп, Васин, Щенников, Фукс, Дзагоев, Кучаев, Бистрович, Бохинен, Чалов.

«КП-Самара» проведет прямую трансляцию встречи.