887 человек заразились коронавирусом в Самарской области 4 декабря 2021

Сутками ранее заболевших было 897, а неделю назад – больше 1000. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась статистика по новым случаям коронавируса в Самарской области. За сутки выявили 887 заразившихся. Это четвертый результат по стране. Количество новых случаев продолжает падать – сутками ранее заболевших было 897, а неделю назад – больше 1000.

Больше всего заболевших в Самаре – 389, следом идет Тольятти, там 302 новых случая. В Сызрани, Кинель-Черкасском и Волжском районе 29 и 28 заразившихся.

К сожалению, с болезней не справились 34 человека. Самому молодому было 31 год, а самому пожилому – 95 лет. Всего с начала пандемии в Самарской области скончались 5 630 человек с подтвержденным коронавирусом.