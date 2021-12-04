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Спорт4 декабря 2021 11:38

Болельщики «Крыльев Советов» и ЦСКА покинули стадион во время матча 17 тура РПЛ

Сделали это фанаты в знак протеста против задержания активных болельщиков
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фанаты «КС» поддержали фанатов ЦСКА.

Фанаты «КС» поддержали фанатов ЦСКА.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Активные болельщики «Крыльев Советов» и ЦСКА покинули трибуны «Солидарность Самара Арены» во время матча 17 тура Российской премьер-лиги. Фанаты «КС» ушли на 14-ой минуте, фанаты ЦСКА – на 20-ой.

Это акция против массового задержания фанатов «армейцев» в матче с «Зенитом». Тогда болельщики ЦСКА устроили файер-шоу, а после встречи правоохранители сначала заблокировали фанатов на трибуне, а потом начали задержания.

Ранее акцию поддержали болельщики «Зенита», которые покинули трибуны во время игры 17 тура Премьер-лиги с «Ростовом».

Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» - ЦСКА можно посмотреть на сайте samara.kp.ru.