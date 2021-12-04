Дмитрий Азаров возглавил делегацию самарского отделения «Единой России» на съезде партии в Москве

Дмитрий Азаров на съезде партии «Единая Россия» в Москве.

В Москве в субботу, 4 декабря 2021 года, прошел заключительный этап Съезда партии «Единая Россия». На нем представили отчет о работе партии за пять лет, подвели итоги избирательной кампании, утвердили план дальнейшей работы. Самарскую делегацию возглавил губернатор Самарской области и секретарь регионального отделения партии Дмитрий Азаров.

- Партия стала, по меткому выражению Владимира Путина, нашего президента – «точкой сборки» страны, всех гражданских, патриотических, государственных сил, - отметил Дмитрий Азаров. - Сил, которые радеют за народ, за государство, которые бережно относятся к истории нашей страны, к исторической правде и защищают ее на всех площадках. И конечно же, уверенно смотрят в будущее.

По словам губернатора, достичь большего, несмотря на все сложности, можно только объединив усилия. В том числе справиться с коронавирусом. И на этом новом этапе – этапе борьбы с незримым врагом – «Единая Россия» снова станет точкой сборки государства и общества.