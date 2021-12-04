Губернатор Самарской области вошел в состав Высшего совета «Единой России»

Делегация Самарской области на съезде партии в Москве.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вновь вошел в состав Высшего совета «Единой России». Случилось это во время съезда партии в Москве. В обновленный состав вместе с Дмитрием Азаровым вошли главы других регионов, таких 12 человек. Всего же в Высшем совете 100 человек.

- Партия становится социальным и кадровым лифтом для политиков всех возрастов, не только для молодежи. Важно, чтобы эти люди были неравнодушными, энергичными, целеустремленными. Основной упор делается на молодых людей, которым небезразлично будущее родной страны. Очень много новых молодых лиц «из народа» - волонтеров, лидеров общественных движений, есть победители кадровых проектов. Партия продолжает курс на обновление, - рассказали в самарском отделении партии «Единая Россия».

Дмитрий Азаров возглавил делегацию Самарской области на съезде партии. Вместе с главой региона в мероприятии принимают участие депутаты Государственной думы Александр Хинштейн, Леонид Симановский и Виктор Казаков, Андрей Трифонов, член совета федерации Андрей Кислов, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном заксобрании Александр Живайкин и другие.