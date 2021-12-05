Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно стартовала с космодрома Куру

Ракета успешно стартовала. Фото - скриншот с видео

Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» успешно стартовала с космодрома Куру в ночь на воскресенье, 5 декабря. В 2021 году это первый старт российских ракет с Гвианского космического центра.

Запуск дважды откладывали, сначала из-за погодных условий, а затем из-за неготовности французской корабельной станции приема телеметрической информации.

Ракета вывела на орбиту европейские навигационные космические аппараты Galileo.

Ракета-носитель «Союз-СТ» разработана на базе «Союз-2» производства самарского РКЦ «Прогресс» и предназначена для обеспечения коммерческих запусков космических аппаратов с космодрома Куру.