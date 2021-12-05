Иностранец пытался провезти в Самарскую область героин для продажи

В регион пытались ввезти героин. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области задержали иностранца, который пытался провести в регион героин для его дальнейшей продажи.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники ГИБДД при въезде в Тольятти остановили автомобиль для проверки документов. Автоинспекторы заметили, что пассажир ведет себя подозрительно, и приняли решение досмотреть мужчину.

В его сумке они обнаружили пакет с порошкообразным веществом. Этим веществом, как показала экспертиза, оказался героин общей массой 120 грамм.

Задержанный мужчина рассказал полицейским, что вез героин в Самарскую область для продажи через закладки.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, мужчину заключили под стражу.