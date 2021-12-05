Дмитрий Азаров поздравил самарцев с днем добровольца

Дмитрий Азаров поздравил волонтеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил земляков с днем добровольца (волонтера).

- Этот праздник объединяет людей, для которых забота о ближнем, необходимость делать добрые дела, бескорыстное служение общему благу – потребность души, - сказал глава региона.

Губернатор отметил, что работа волонтеров стала особенно важна в пандемию, когда многим пришлось оставаться дома. Волонтеры развозили средства защиты, лекарства, продукты. Но гораздо более ценным оказалось внимание, которое они оказывали людям, оказавшимся на самоизоляции.

В Самарской области много волонтеров как среди молодежи, так и среди людей «серебряного возраста».

- Ваша работа всегда и везде, во всех сферах чрезвычайно востребована – касается это социальной поддержки, обеспечения экологического благополучия, инклюзивного волонтерства или творческих инициатив, - отметил глава региона.