Артист Олег Белов первым из самарцев получил медаль «Спешите делать добро»

Олег Белов получил медаль «Спешите делать добро» Фото: Анастасия МЫШКИНА

Самарский актер, заслуженный артист России Олег Белов получил медаль Уполномоченного по правам человека РФ «Спешите делать добро». Медаль традиционно вручают людям и организациям за добрые дела и помощь нуждающимся. Впервые этой награды удостоен житель Самарской области.

Олег Белов является режиссером театральной студии «Счастливый случай» при реабилитационном отделении самарской психиатрической больнице. Сам он несколько лет назад пережил инсульт.

В нынешней эпидемиологической ситуации церемонию провели в регионах. В Самаре она прошла в кинотеатре «Художественный».

Медаль Олегу Белову вручила уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова. Она отметила, что заявки на возможных обладателей награды подают каждый год. Узнав историю Белова, решили, что больше подобного опыта в стране нет.

Церемонию вручения медали совместили с показом документального фильма «Домовой» о жизни Олега Белова, который снял самарский режиссер Антон Долганов.

На церемонии присутствовала мама Олега Белова, которой в этот день, в воскресенье, 5 декабря, исполнилось 80 лет. По словам артиста, видеть, как гордятся ее сыном, это лучший подарок для его мамы.

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