Девушка из Сызрани украла у собутыльника деньги во время застолья

В Сызрани девушка украла деньги во время застолья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани будут судить девушку, которую обвиняют в краже денег у своего знакомого. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что у него украли 8 тысяч рублей. Денег он не досчитался после недавнего застолья у него в квартире.

Полицейские установили личности всех гостей и заподозрили в краже девушку, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.

Как предполагает следствие, девушка во время застолья заметила, откуда хозяин брал деньги на спиртное, а когда за ней никто не наблюдал, сама забрала деньги.

Сейчас ей предъявлено обвинение в краже, девушке грозит до пяти лет лишения свободы.