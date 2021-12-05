Девушка из Сызрани украла у собутыльника деньги во время застолья

В Сызрани девушка украла деньги во время застолья
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Сызрани будут судить девушку, которую обвиняют в краже денег у своего знакомого. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
В полицию обратился мужчина, который рассказал, что у него украли 8 тысяч рублей. Денег он не досчитался после недавнего застолья у него в квартире.
Полицейские установили личности всех гостей и заподозрили в краже девушку, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.
Как предполагает следствие, девушка во время застолья заметила, откуда хозяин брал деньги на спиртное, а когда за ней никто не наблюдал, сама забрала деньги.
Сейчас ей предъявлено обвинение в краже, девушке грозит до пяти лет лишения свободы.