Выставленный на продажу ТЦ «Юность» сняли с высоты в Самаре

Торговый центр «Юность» в Самаре снова пытаются продать. Фото - скриншот

Видеоблогер Евгений Щекин снял с высоты торговый центр «Юность» в Самаре, который недавно выставили на продажу.

В комментариях отмечали, в каком удручающем состоянии сейчас находится здание, а некоторые вспоминали, как еще в детстве ходили туда за игрушками.

Ранее сообщалось, что здание торгового центра на улице Ленинградской вновь выставлено на продажу. Времена, когда там велась шумная торговля, остались в прошлом, сейчас там арендуют помещения представители бизнеса и несколько магазинов.

В прошлом здание уже пытались продать, но покупателя так и не нашли.

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