Ярмарки-шатры не пользуются популярностью у покупателей в Самаре

Стихийные рынки мешают развиваться ярмаркам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Открытые в Самаре шатровые ярмарки не пользуются популярностью у потребителей. Об этом говорили во время заседания общественной комиссии по торговле и потребительскому рынку в самарской губернской думе.

Местным производителям, которые обычно представлены на подобных ярмарках, мешают стихийные рынки, где торговцы не платят аренду и налоги, а потому могут перебивать цены добропорядочных продавцов.

Во время обсуждения участники дискуссии пришли к выводу, что необходимо сделать стихийную торговлю невыгодной. В качестве мер воздействия на нелегальных продавцов предложили изымать товар и в несколько раз увеличить штрафы.

Для более детальной проработки вопроса решено привлечь надзорные органы и полицию.