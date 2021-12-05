Ярмарки-шатры не пользуются популярностью у покупателей в Самаре

Стихийные рынки мешают развиваться ярмаркам
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Открытые в Самаре шатровые ярмарки не пользуются популярностью у потребителей. Об этом говорили во время заседания общественной комиссии по торговле и потребительскому рынку в самарской губернской думе.
Местным производителям, которые обычно представлены на подобных ярмарках, мешают стихийные рынки, где торговцы не платят аренду и налоги, а потому могут перебивать цены добропорядочных продавцов.
Во время обсуждения участники дискуссии пришли к выводу, что необходимо сделать стихийную торговлю невыгодной. В качестве мер воздействия на нелегальных продавцов предложили изымать товар и в несколько раз увеличить штрафы.
Для более детальной проработки вопроса решено привлечь надзорные органы и полицию.