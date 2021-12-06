В Самарской области 7 декабря 2021 года похолодает до -11 °C

Синоптики спрогнозировали морозное начало рабочей недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начало новой рабочей недели принесет жителям Самарской области небольшое похолодание. В понедельник, 6 декабря 2021 года, столбик термометра опустится до -6 °C, а на следующий день — до -11 °C. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

По прогнозам синоптиков, сегодня в регионе не будет существенных осадков. Северо-восточный ветер подует со скоростью 3-8 м/с. Местами на дорогах возможна гололедица.

В ночь на вторник, 7 декабря 2021 года, осадки в Самарской области тоже не ожидаются. Ветер начнет дуть с востока и разгонится до 5-10 м/с. Температура воздуха составит -6…-11 °C. Днем столбик термометра может подняться до -1 °C. На дорогах по-прежнему будет скользко.

В ночь на среду, 8 декабря, в губернии ожидается аналогичная погода, а вот днем возможно небольшое потепление. Температура воздуха составит +2…-3 °C.