Погода в Самарской области побила рекорды по осадкам и температуре в декабре 2021 года

Декабрь 2021 года продолжает удивлять самарцев перепадами "настроения" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минувшие выходные, 4 и 5 декабря 2021 года, были богаты на погодные рекорды. Сначала в Самарской области зафиксировали абсолютный суточный максимум температуры воздуха, а на следующий день — превышение максимума количества осадков. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так, 4 декабря сразу семь метеостанций региона обновили показатели по температуре воздуха. Это те, что расположены в Самаре, Клявлине, Челно-Вершинах, Аглосе, Кинель-Черкассах, Сызрани и Серноводске. Самую высокую температуру воздуха — 4,7 °C — зафиксировали в Аглосе. А в Серноводске был побит самый старый рекорд — 1917 года. Столбик термометра там поднялся до 3,5 °C. Отклонение от предыдущего значения составило 0,2 °C.

В воскресенье, 5 декабря, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. В Кинель-Черкассах выпало 10,7 мм осадков, что на 2,7 мм больше, чем в 2012 году. В Авангарде — 10,4 мм. Там оказался побит рекорд 1956 года. Тогда максимум количества осадков составил 9,4 мм.