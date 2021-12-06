Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 декабря 2021 6:38

Погода в Самарской области побила рекорды по осадкам и температуре в декабре 2021 года

Свои показатели обновили сразу несколько метеостанций региона
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Декабрь 2021 года продолжает удивлять самарцев перепадами "настроения"

Декабрь 2021 года продолжает удивлять самарцев перепадами "настроения"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минувшие выходные, 4 и 5 декабря 2021 года, были богаты на погодные рекорды. Сначала в Самарской области зафиксировали абсолютный суточный максимум температуры воздуха, а на следующий день — превышение максимума количества осадков. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так, 4 декабря сразу семь метеостанций региона обновили показатели по температуре воздуха. Это те, что расположены в Самаре, Клявлине, Челно-Вершинах, Аглосе, Кинель-Черкассах, Сызрани и Серноводске. Самую высокую температуру воздуха — 4,7 °C — зафиксировали в Аглосе. А в Серноводске был побит самый старый рекорд — 1917 года. Столбик термометра там поднялся до 3,5 °C. Отклонение от предыдущего значения составило 0,2 °C.

В воскресенье, 5 декабря, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. В Кинель-Черкассах выпало 10,7 мм осадков, что на 2,7 мм больше, чем в 2012 году. В Авангарде — 10,4 мм. Там оказался побит рекорд 1956 года. Тогда максимум количества осадков составил 9,4 мм.