Двигатели «ОДК-Кузнецов» штатно отработали при запуске ракеты «Союз» с космодрома Куру

Самарские двигатели в очередной раз подтвердили свою надежность

В ночь на воскресенье, 5 декабря 2021 года, с космодрома Куру (французская Гвиана) стартовала ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и двумя спутниками Galileo FOC. Ее запуск обеспечили двигатели РД-107А/РД-108А, которые произвели специалисты самарского «ОДК-Кузнецов».

— Вновь была подтверждена высокая надежность двигателей. Они отработали штатно, — сообщили в пресс-службе предприятия.

Ракета успешно вывела на орбиту европейские спутники Galileo FOC 23 и 24. Теперь группировка спутников Галилео составит 28.

Напомним, ракеты «Союз» запускают с космодрома Куру с 2011 года. Данный старт стал уже 26-м по счету.