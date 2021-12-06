Пенсионерка из Самарской области отдала «сотруднику банка» более 1,6 млн рублей

В полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пенсионерка из Красноармейского района стала жертвой телефонного мошенника. Она отдала «сотруднику банка» более 1,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, 67-летней женщине позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и заявил, что аферисты пытаются снять с ее счета деньги. Он предложил выход из ситуации — перевести сбережения на «безопасный» счет. Пенсионерка так и сделала. После этого незнакомец убедил ее взять кредит и перевести полученные деньги на тот же счет. В общей сложности женщина «подарила» мошеннику 1 619 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители выясняют, кто обманул жительницу Красноармейского района и куда пропали ее деньги.

Полицейские призывают жителей Самарской области быть бдительнее и не доверять «сотрудникам банка», которые предлагают перевести деньги на «безопасный» счет. Так делают только мошенники.