Военные драмы и фантастические боевики: что самарцы смотрели в 2021 году

Аналитики онлайн-кинотеатра KION оценили трафик среди пользователей Самары и Самарской области на основе статистики спроса жителей этого региона на фильмы и сериалы за 2021 год и рассказали о предпочтениях самарцев.

В сравнении с прошлым годом, 2021 год для россиян стал более активным в области пользования онлайн-сервисами и просмотром контента из дома в связи с пандемией и частым удаленным форматом работы. Этот год внес коррективы в привычный досуг россиян и сильно повлиял на индустрию кино, изменив предпочтения и форматы просмотра, создав новые жанры и сюжеты, достойные экранизаций.

Среди жанровых направлений в Самаре в этом году отдавали предпочтение военным драмам и фантастическим боевикам.

Первое место среди российских сериалов самарцы отдали черной романтической комедии «Секреты семейной жизни» (18+) с Петром Скворцом и Аленой Михайловой главной роли. В центре сюжета молодая супружеская пара, которая сталкивается с семейным кризисом. Второе место в регионе занял киноальманах «Шестнадцать +» (18+). Проект рассказывает о современных подростках и то, через что они проходят в период взросления. Третье место жители региона отдали мелодраме «Чиновница» (18+) с Викторией Толстогановой в главной роли.

Среди зарубежных сериалов в 2021 году самарцы отдавали предпочтения мини-сериалу 2020 года «Дюна» (12+), являющимся одной из экранизацией культового романа Фрэнка Герберта, военной драме «Перебежчик (16+) о непростом выборе немецкого солдата, остросюжетному детективу «Полярный круг» (16+). В топ-5 также вошли сериалы «Хороший доктор» (16+) о молодом враче с синдромом саванта и шведско-датский детектив «Мост» (18+).

В список самых любимых фильмов 2021 года самарцы включили военный фильм «Девятаев» (16+) о подвиге русского солдата, экранизацию романа Алексея Иванова «Общага» (18+), американо-японский фантастический боевик «Годзилла против Конга» (12+) и супергеройский фильм «Веном» (16+) с Томом Харди в главной роли.

В 2021 году самарцы также активно смотрели и документальные ленты. Самыми популярными фильмами в регионе стала картина об ученом Андрее Сахарове, изменившем мир, «Сахаров. Две жизни» (16+), фильм, посвященный трём известным рок-музыкантам 1980-1990-х годов — Виктору Цою, Борису Гребенщикову и Сергею Курёхину, «Рок за гранью» (16+), а также фильм «Титаник» (12+), посвященный столетию со дня одной из самых драматических катастроф начала ХХ века.

Сравнивая предпочтения самарцев с остальными регионами России, аналитики выяснили, что в целом россиян больше всего привлекали драмы и боевики. Так, первое место в стране занял сериал «Хрустальный» (18+) о преодолении детских психотравм и их влиянии на жизнь, а второе - эротическая мелодрама «Клиника счастья» (18+), самарцы же отдали первое место «Секретам семейной жизни» (18+). В топ-5 также вошли триллер Гая Ричи «Гнев человеческий» (18+), сериал «Коса» о ритуальных убийствах на Куршской косе и фильм «Девятаев» (12+) режиссера Тимура Бекмамбетова, который занял первое место в Самаре по количеству просмотров.

Запуск онлайн-кинотеатра KION произошел 20 апреля, и за это время на платформе уже было выпущено немало оригинальных проектов, которые успели полюбиться зрителям и в Самаре.