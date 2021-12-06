«Дом.ру» расширил зону высокоскоростного интернета в Самаре

Тарифами со скоростью до 750 Мбит/сек могут воспользоваться жители более 4700 квартир в жилом микрорайоне «Новая Самара», а также более 7 200 домохозяйств в микрорайоне «Южный город».

«Высокие скорости позволяют за секунды скачивать большие файлы, смотреть онлайн видео в формате HD без «зависаний» и играть по сети с низким пингом. Кроме того, они обеспечивают комфортные условия для дистанционного обучения, а также работы на «удалёнке», - комментирует Евгения Горевая, межрегиональный директор АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ру») на Нижнем Поволжье.

Пакет услуг цифрового телевидения «Дом.ру» включает тысячи фильмов и более 150 телевизионных каналов. Видеоплатформа Movix сделает просмотр комфортнее. Она оснащена функциями управления эфиром и встроенным приложением YouTube.

С услугой «Смотри везде», выбранный тариф будет доступен одновременно на 5 устройствах в любой точке мира. Для этого достаточно авторизоваться в бесплатном приложении или на сайте «Дом.ру Movix».

Наряду с высокоскоростным интернетом и мультиплатформенным ТВ, телеком-оператор предоставляет услуги домашнего видеонаблюдения, что обеспечивает безопасность абонентов и их жилья. Одно устройство в квартире позволяет присматривать за детьми, пожилыми родственниками или домашними питомцами, а также видеть, кто приходит в дом. Все записи доступны в приложении «Умный Дом.ru» в режиме онлайн или в архиве в течение 7 дней.