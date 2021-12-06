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Общество6 декабря 2021 8:30

Заместитель секретаря Самарского отделения «Единой России» рассказал о кадровом составе партии

Виктор Кузнецов отметил, что за последние несколько лет в партии «ЕР» появилось 50 % новых лиц
Геннадий ВЕТРОВ
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Виктор Кузнецов считает, что партии важно обновляться

Виктор Кузнецов считает, что партии важно обновляться

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На XX съезде «Единой России» в минувшие выходные был представлен отчет о работе партии за пять последних лет, также делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 и утвердили планы на будущее. Первый заместитель секретаря Самарского регионального отделения «ЕР» Виктор Кузнецов дал оценку заседанию и поделился в том числе и кадровыми новостями.

— То, что руководители регионов возглавили отделения партий — логичное и обоснованное решение. Органы законодательной и исполнительной власти должны работать в едином русле, — поделился Кузнецов. — Важно, чтобы партия имела свое лицо, которое известно людям. Для жителей региона — это губернатор.

По словам Виктора Кузнецова, партии важно менять свой состав. В течение нескольких лет состав «ЕР» обновился на 50 %. Процедура проходим путем голосования, а во внутрипартийных выборах приняли участие более 300 тысяч человек.