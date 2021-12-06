Александр Живайкин прокомментировал итоги XX Съезда «Единой России» в Москве

Партия готовит значимые для страны законодательные инициативы

Руководитель фракции «Единой России» в самарской губернской думе Александр Живайкин высказался об итогах XX Съезда партии в Москве.

На съезде представили отчет партии за пять лет работы, подвели итоги выборов, утвердили планы по реализации народной программы.

Как отметил Живайкин, партия делает ставку на реализацию самых социально значимых проектов. Вместе с людьми подготовлена программа, которая учитывает пожелания и запросы избирателей.

Также партия последовательно реализует политику президента страны Владимира Путина в области национальных проектов, готовит значимые для страны законодательные инициативы.

- У нас есть ресурсы и силы для реализации всех поставленных задач. Но главный наш ресурс – это ответственные, профессиональные и неравнодушные люди, - отметил Живайкин.