Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 декабря 2021 8:46

Александр Живайкин прокомментировал итоги XX Съезда «Единой России» в Москве

Партия делает ставку на реализацию социально значимых проектов
Сергей ЧЕРНЫХ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Партия готовит значимые для страны законодательные инициативы

Партия готовит значимые для страны законодательные инициативы

Руководитель фракции «Единой России» в самарской губернской думе Александр Живайкин высказался об итогах XX Съезда партии в Москве.

На съезде представили отчет партии за пять лет работы, подвели итоги выборов, утвердили планы по реализации народной программы.

Как отметил Живайкин, партия делает ставку на реализацию самых социально значимых проектов. Вместе с людьми подготовлена программа, которая учитывает пожелания и запросы избирателей.

Также партия последовательно реализует политику президента страны Владимира Путина в области национальных проектов, готовит значимые для страны законодательные инициативы.

- У нас есть ресурсы и силы для реализации всех поставленных задач. Но главный наш ресурс – это ответственные, профессиональные и неравнодушные люди, - отметил Живайкин.