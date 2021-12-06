Партия «Единая Россия» определила план работ на ближайшую пятилетку

Единороссы продолжат решать проблемы жителей страны

«Единая Россия» в субботу, 4 декабря 2021 года, подвела итоги работы за 5 лет. Среди них — успешная реализация партийных проектов и открытие общественных приемных, куда жители могут прийти со своими проблемами.

Также на XX съезде партии наметили планы по исполнению народной программы, с которой ЕР победила на выборах в Госдуму. В ее основу вошли предложения жителей страны. В дальнейшем в документ планируют вносить корректировки — дополнять по запросам людей.

— Приоритеты народной программы отражены в бюджете. Этот законопроект фракция не просто поддержала, а внесла ряд поправок, среди которых увеличение МРОТ и прожиточного минимума. У «Единой России» есть все ресурсы, чтобы поддержать людей в решении волнующих вопросов, — сказал президент РФ Владимир Путин.

В ходе мероприятия было предложено ввести ежегодный отчет о реализации народной программы перед съездом партии. Глава государства эту инициативу поддержал.

Отметим, что в этом году состав «Единой России» обновился более чем наполовину. Новые люди появились как в высшем, так и в генеральном совете партии. Среди них не только политики, но и врачи, ученые, предприниматели, люди творческих профессий.