В Самаре женщина зарезала своего возлюбленного

Правоохранители разбираются во всех обстоятельствах трагедии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшую пятницу 3 декабря 2021 года в Самаре в квартире одного из домов на проспекте Юных Пионеров произошло ЧП. Там зарезали 44-летнего местного жителя. Все случилось примерно в 16:00.

- На теле мужчины зафиксировали ножевое ранение в области груди. За убийство задержали 35-летнюю сожительницу погибшего, ранее судимую за кражу и мошенничество, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Женщина призналась в содеянном. По ее словам, все возникло во время ссоры, возникшей при распитии спиртных напитков. Расследование сейчас продолжается.