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Происшествия6 декабря 2021 10:47

В Самаре женщина зарезала своего возлюбленного

Трагедия произошла в квартире дома на проспекте Юных Пионеров
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Правоохранители разбираются во всех обстоятельствах трагедии

Правоохранители разбираются во всех обстоятельствах трагедии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В минувшую пятницу 3 декабря 2021 года в Самаре в квартире одного из домов на проспекте Юных Пионеров произошло ЧП. Там зарезали 44-летнего местного жителя. Все случилось примерно в 16:00.

- На теле мужчины зафиксировали ножевое ранение в области груди. За убийство задержали 35-летнюю сожительницу погибшего, ранее судимую за кражу и мошенничество, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Женщина призналась в содеянном. По ее словам, все возникло во время ссоры, возникшей при распитии спиртных напитков. Расследование сейчас продолжается.