В Самарской области за выходные 3-5 декабря 2021 года полицейские поймали 79 пьяных водителей

За минувшие выходные было выявлено около 2800 нарушений ПДД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инспекторы ГИБДД Самарской области подвели итоги широкомасштабных рейдов, которые прошли на дорогах региона с 3 по 5 декабря 2021 года. За минувшие выходные было выявлено около 2800 различных нарушений правил дорожного движения.

Полицейские на постоянной основе выявляют и пресекают нарушения ПДД, прежде всего внимание ориентировано на вождение в нетрезвом виде. За три дня полицейским удалось поймать 79 автолюбителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.

В числе нарушений также «тонировка», перевозка детей без автокресла, игнорирование ремней безопасности и прочее. Кроме того, полицейские уделяют особое внимание не только водителям, но и пешеходам, которые перебегают дорогу в неустановленном месте. Так, за выходные инспекторы ГИБДД выписали 238 протоколов на пеших участников дорожного движения.