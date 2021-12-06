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Общество6 декабря 2021 11:13

В Самарской области за выходные 3-5 декабря 2021 года полицейские поймали 79 пьяных водителей

Сотрудники ГИБДД подвели итоги широкомасштабных рейдов
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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За минувшие выходные было выявлено около 2800 нарушений ПДД

За минувшие выходные было выявлено около 2800 нарушений ПДД

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инспекторы ГИБДД Самарской области подвели итоги широкомасштабных рейдов, которые прошли на дорогах региона с 3 по 5 декабря 2021 года. За минувшие выходные было выявлено около 2800 различных нарушений правил дорожного движения.

Полицейские на постоянной основе выявляют и пресекают нарушения ПДД, прежде всего внимание ориентировано на вождение в нетрезвом виде. За три дня полицейским удалось поймать 79 автолюбителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.

В числе нарушений также «тонировка», перевозка детей без автокресла, игнорирование ремней безопасности и прочее. Кроме того, полицейские уделяют особое внимание не только водителям, но и пешеходам, которые перебегают дорогу в неустановленном месте. Так, за выходные инспекторы ГИБДД выписали 238 протоколов на пеших участников дорожного движения.