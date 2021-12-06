Почта Деда Мороза заработала в Самаре в декабре 2021 года

Письмо можно отправить не только главному Деду Морозу, но и его коллегам из других регионов

В Самарской области в декабре 2021 года заработала почта Деда Мороза. Специальные ящики для писем главному зимнему волшебнику появились в трех почтовых отделениях.

Так, отправить послание Деду Морозу в Великий Устюг можно в офисе на улице Ленинградской, 24 (индекс 443099), на улице Мичурина, 9 (443096) в Самаре и на Николаевском проспекте, 33 в Южном городе (443547). Это нужно успеть сделать до 31 декабря 2021 года.

— В этом году письма также можно отправить Урал Морозу, Ямалу Ири, Тол Бабаю, Хел Мучи, Йушто Кугыза, Чысхаану, Паккайну, Кыш Бабаю и Сааган Убгэну. Это коллеги главного Деда Мороза из других регионов страны. Рядом с ящиками будут таблички с изображением новогоднего персонажа и адресом его проживания, — рассказали в Почте России.

Отметим, послание зимнему волшебнику можно будет опустить и в любой другой почтовый ящик. Главное — правильно заполнить адресные строки и наклеить марку. Так, нужно указать: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

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