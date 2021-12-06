Тольяттинская филармония перейдет на государственный уровень

Дмитрий Азаров посетил концерт в Тольяттинской филармонии

Тольяттинская филармония с 1 февраля 2022 года перейдет с муниципального на государственный уровень. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Региональный статус откроет новые возможности, чтобы творческие коллективы раскрыли свой талант. Поздравляю с этим событием, уверен, что теперь вас будут узнавать по всей области и далеко за ее пределами, - обратился к коллективу Тольяттинской филармонии глава региона.

В свою очередь директор филармонии поблагодарила правительство за поддержку и отметила, что повышение статуса учреждения даст новые возможности для развития, поможет расширить гастрольную деятельность, а также наладит сотрудничество с коллегами по отрасли.

Филармония получит новый статус с 1 февраля 2022 года, когда завершатся все необходимые процедуры по созданию нового юридического лица, подведомственного министерству культуры Самарской области.