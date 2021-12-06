Мумию пенсионерки нашли в квартире на ул. Мичурина в Самаре 6 декабря 2021 года

В региональном СК начали доследственную проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 6 декабря 2021 года, в одной из квартир на улице Мичурина в Самаре нашли мумию пенсионерки. Об этом «КП-Самара» сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

— Обнаружены мумифицированные останки 75-летней женщины. По предварительным данным, ее смерть наступила около года назад, — рассказали в ведомстве.

Известно, что квартира, в которой нашли тело, принадлежала самой пенсионерке. Из-за чего умерла пожилая самарчанка, пока не известно.

Правоохранители начали доследственную проверку. Они установят все обстоятельства произошедшего. Также следователи оценят действия ответственных должностных лиц - выяснят, почему за столько времени никто не хватился пенсионерки.