Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 декабря 2021 12:18

В Самаре 7 и 8 декабря 2021 года будем временно затруднено движение через жд-переезд в районе Зубчаниновки

Автолюбителям рекомендуют искать пути объезда
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Рабочие будут ремонтировать железнодорожные пути

Рабочие будут ремонтировать железнодорожные пути

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на участке Смышляевка – Безымянка будут проводиться ремонтные работы. Как сообщают представители КбшЖД, 7 и 8 декабря через железнодорожный переезд 1115 км в районе поселка Зубчаниновка будет временно затруднено движение автотранспорта.

- Работа жд-переезда будет временно приостановлена 7 и 8 декабря с 9 утра до 17 вечера. Пропуск транспорта через переезд будет осуществляться в одностороннем порядке, - сообщили железнодорожники.

Автолюбителей просят заблаговременно планировать свою поездку, а также по возможности искать пути объезда затрудненного участка.