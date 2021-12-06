В Самаре 7 и 8 декабря 2021 года будем временно затруднено движение через жд-переезд в районе Зубчаниновки

Рабочие будут ремонтировать железнодорожные пути Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на участке Смышляевка – Безымянка будут проводиться ремонтные работы. Как сообщают представители КбшЖД, 7 и 8 декабря через железнодорожный переезд 1115 км в районе поселка Зубчаниновка будет временно затруднено движение автотранспорта.

- Работа жд-переезда будет временно приостановлена 7 и 8 декабря с 9 утра до 17 вечера. Пропуск транспорта через переезд будет осуществляться в одностороннем порядке, - сообщили железнодорожники.

Автолюбителей просят заблаговременно планировать свою поездку, а также по возможности искать пути объезда затрудненного участка.