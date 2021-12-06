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Общество6 декабря 2021 12:23

Шестиполосный путепровод через железную дорогу сняли с воздуха в Самаре в декабре 2021 года

Рабочие уже нанесли там разметку и установили ограждения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Рабочее движение по новой развязке могут открыть в ближайшее время

Рабочее движение по новой развязке могут открыть в ближайшее время

Фото: Скриншот с видео

В Самаре вышло на финальную стадию строительство второй очереди Самарского (Фрунзенского) моста. Готовы новая дорога протяженностью 8 км и три развязки. Уже скоро там откроют рабочее движение. Возможно, это произойдет до конца 2021 года.

Местный видеоблогер 5 декабря 2021 года снял с воздуха один из путепроводов, который проходит через железнодорожные пути. Он имеет шесть полос движения — по три в каждую сторону. Рабочие уже установили там ограждение и освещение, а также нанесли разметку.

Напомним, строительная готовность второго этапа Самарского моста сейчас составляет более 90%. Полностью ввести объект в эксплуатацию планируется в октябре 2022 года.