Вместе с Радиком Гайфутдиновым из самарской колонии могли сбежать еще четыре человека

Осужденный сбежал из колонии строгого режима вечером 2 декабря Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области продолжается расследование уголовного дела по факту побега осужденного из колонии строгого режима. Радик Гайфутдинов, судимый за кражу ювелирных украшений и оружия, исчез из ИК-6 вечером 2 декабря. На следующий день его задержали в чистом поле под Безенчуком. По данным собственных источников «КП-Самара», поблизости жила его любовница, которая оплатила такси беглецу, чтобы он мог до нее добраться.

Гайфутдинова вернули в Самару и отправили в СИЗО, возбудили в отношении него уголовное дело по ст.313 УК РФ «Побег из места лишения свободы».

Также сотрудники регионального Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении сотрудников колонии, чья халатность привела к побегу.

Конкретные имена до сих пор не называются. Однако, по данным «КП-Самара», в тот день пять осужденных вывели с территории колонии делать ремонт в столовой для сотрудников учреждения без согласования с руководством УФСИН России по Самарской области, поставив охранять их караул из трех человек: двух молодых людей и девушки.

На суде по избранию меры пресечения Радик Гайфутдинов говорил, что планов побега не строил, но, как только представился случай, не преминул им воспользоваться. Могли еще четверо сбежать вместе с ним, и что их остановило, теперь также предстоит выяснить следствию.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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