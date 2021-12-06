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Общество6 декабря 2021 13:13

В Самаре за неделю под суд отдали 36 нарушителей масочного режима в общественном транспорте

Продолжаются рейды по выявлению «антимасочников»
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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За отсутствие маски наказывают штрафом. Фото: Администрация Самары

За отсутствие маски наказывают штрафом. Фото: Администрация Самары

В Самаре продолжают контролировать соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Так, на прошлой неделе в ходе рейдов было выявлено 36 ярых «антимасочников», которые не согласились исполнять требования о соблюдении обязательного масочного режима, за что на них были составлены административные протоколы.

Всего с начала 2021 года под суд пошли 603 жителя Самары, которые категорически не хотели надевать защитные маски в салонах общественного транспорта. С сентября 2020 года, когда рейды только начали проводить, было оштрафовано 747 человек на сегодняшний день.

Напомним, за отсутствие маски в общественном транспорте пассажиру или сотруднику транспортной компании грозит административный протокол с наложением штрафа. По статье 20.6.1 КоАП РФ величина штрафа составляет до 30 тысяч рублей, при повторном нарушении штраф увеличивается до 50 тысяч. Размер штрафа определяет суд.