Бизнесмен из Самары подал в суд на депутата Госдумы Александра Хинштейна

Предварительное слушание по иску назначено на 22 декабря 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Октябрьский районный суд Самары рассмотрит иск к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну и местным журналистам. Заявление подал бизнесмен Дмитрий Островский. Он считает, что были опорочены его честь, достоинство и деловая репутация. Информация об этом размещена на сайте инстанции.

По предварительной информации, претензии бизнесмена к Александру Хинштейну мог вызвать его пост в соцсети. Летом 2021 года депутат прокомментировал запись одного из телеграм-каналов о прокуроре Сызрани Вадиме Федорине. Того задержали за получение взятки в 3 млн рублей. При этом деньги передавались в интересах ООО «Гиппократ». В том посте фигурировало и имя Дмитрия Островского, который, по некоторым данным, связан с данной фирмой.

Насколько известно, изначально речь шла о медицинской клинике «Гиппократ», которая находится в Сызрани. Ее поймали на выдаче водителям фиктивных справок о прохождении нарколога и психолога. Что касается Дмитрия Островского, то его «Гиппократ» расположен в Самаре и занимается производством лекарственных препаратов, которые в народе называют фанфурики.

В первый раз иск от предпринимателя поступил в конце августа 2021 года, но суд через некоторое время вернул его заявителю. Второй раз Дмитрий Островский обратился в инстанцию 1 декабря. Заявление приняли к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 22 декабря 2021 года.