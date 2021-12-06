Самарские следователи возбудили уголовное дело после ложного сообщения о бомбе в школе

На место выезжали наряды полиции, Росгвардии, плюс ОМОН, пожарные и медики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полторы тысячи человек эвакуировали в Самаре утром 3 декабря после сообщения о минировании школы.

- На сайт УФСБ России по Самарской области пришло сообщение о том, что в школе №57 заложена взрывчатка, - рассказали корреспонденту «КП-Самара». – Данную информацию передали в отдел полиции Куйбышевского района по территориальности.

На место выехали наряды полиции, Росгвардии, плюс ОМОН, пожарные и медики. Учеников, родителей и учителей из школы вывели, здание осмотрела служебная собака, потом силовики обследовали все закоулки и прилегающую территорию, но так ничего и не нашли.

Материалы проверки полицейские передали коллегам из регионального Следственного комитета, где в тот же день возбудили уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры». Если «террорист» будет найден, то ему грозит штраф 500-700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.