На патриотическом уроке самарские школьники напишут письма ветеранам

6 декабря в российских школах стартует проект #ПисьмаДеду

6 декабря в российских школах стартует проект #ПисьмаДеду, приуроченный ко Дню героев Отечества и 80-летию с начала Великой отечественной войны. В 30 регионах РФ пройдут 5 000 цифровых уроков с показом одноименного короткометражного фильма, который посмотрят более 100 000 учащихся. По итогам педагоги заполнят анкеты, оценив эффект от урока. А школьникам будет предложено самим написать письма, обращенные к своим родственникам, прабабушкам и прадедушкам, которые воевали на фронте или трудились в тылу в 1941-1945 гг.

В основу фильма легли пять реальных военных историй, рассказанных юными участниками конкурса #ПисьмаДеду. События далекого 1941 года «оживут» при помощи актеров 12-14 лет, которым предстоит «стать героями» в прошлом, чтобы спасти своих близких.

Проект #ПисьмаДеду – это попытка восполнить пробел в истории ВОВ и стимулировать у школьников интерес к изучению героических страниц. Это возможность дать ребятам почувствовать сопричастность к поколениям, которые защитили свободу и независимость.

Цифровые уроки пройдут в Карелии, Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Адыгее, в Красноярском, Хабаровском, Приморском крае. В проекте примут участие 22 области: Архангельская, Брянская, Свердловская, Самарская, Московская, Мурманская, Волгоградская, Воронежская, Нижегородская, Тульская, Томская, Тюменская, Тверская, Иркутская, Ивановская, Курская, Калининградская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Челябинская, Ленинградская.

Патриотический урок семейной истории #ПисьмаДеду реализуется в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.