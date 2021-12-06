Умер экс-зампрокурора Самарской области Анатолий Бортник

Анатолий Бортник более 20 лет служил в органах прокуратуры

Умер бывший заместитель прокурора Самарской области Анатолий Бортник. Он проработал в разных подразделениях надзорного ведомства более 20 лет.

— Прокуратура Самарской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Бортника, — говорится на сайте ведомства.

Анатолий Бортник служил в органах прокуратуры с 1981 года. Он успел поработать на следующих постах: помощник Сызранского транспортного прокурора, прокурор следственного отдела, прокурор отдела общего надзора, заместитель Средневолжского транспортного прокурора. С июля 1999-го по декабрь 2002 года трудился в должности заместителя прокурора Самарской области.

Причина смерти Анатолия Бортника не называется. Прощание с ним пройдет во вторник, 7 декабря 2021 года, с 11:00 до 13:00. Панихида пройдет в Самаре на улице Борской, 108, зал № 2.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Анатолия Бортника.