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Общество6 декабря 2021 13:37

Умер экс-зампрокурора Самарской области Анатолий Бортник

Прощание с покойным пройдет 7 декабря 2021 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Анатолий Бортник более 20 лет служил в органах прокуратуры

Анатолий Бортник более 20 лет служил в органах прокуратуры

Умер бывший заместитель прокурора Самарской области Анатолий Бортник. Он проработал в разных подразделениях надзорного ведомства более 20 лет.

— Прокуратура Самарской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Бортника, — говорится на сайте ведомства.

Анатолий Бортник служил в органах прокуратуры с 1981 года. Он успел поработать на следующих постах: помощник Сызранского транспортного прокурора, прокурор следственного отдела, прокурор отдела общего надзора, заместитель Средневолжского транспортного прокурора. С июля 1999-го по декабрь 2002 года трудился в должности заместителя прокурора Самарской области.

Причина смерти Анатолия Бортника не называется. Прощание с ним пройдет во вторник, 7 декабря 2021 года, с 11:00 до 13:00. Панихида пройдет в Самаре на улице Борской, 108, зал № 2.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Анатолия Бортника.