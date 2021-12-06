В Самаре прививаться от коронавируса по ночам первыми начали таксисты

Пункты вакцинации работают круглосуточно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Самарской области продолжают работу пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. Действуют они не только в дневное время, но и ночью. Первыми в городе в это время суток процедуру попробовали проходить таксисты, сообщила в эфире радио «КП-Самара» главный врач Самарской городской больницы №4 Наталья Виктор.

— В апреле мы открыли круглосуточный прививочный пункт на Мичурина, 125. Мы немного сомневались в успехе этого мероприятия, но глубоко ошиблись, потому что этот пункт пользуется спросом у населения. Иногда люди работают с утра и до позднего вечера, и они в любое удобное для себя время приходят и делают прививку. Я могу сказать, что первыми посетителями в ночное время у нас были таксисты, — заявила она.

По-прежнему, желающим привиться необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС — наличие последнего позволит ускорить процесс поступления данных о вакцинации на портал Госуслуг. Отметим, что сейчас круглосуточный пункт вакцинации работает по другому адресу — ул. Челюскинцев, 1.