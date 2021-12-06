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Общество6 декабря 2021 15:41

Дмитрий Азаров с успехом представил родной регион на площадке ООН

Глава региона рассказал о достижениях Самарской области
Валерий СОКОЛОВ
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Самарская область стала четвертым регионом России, кто представлял себя в ООН

Самарская область стала четвертым регионом России, кто представлял себя в ООН

В понедельник, 6 декабря 2021 года, на площадке ООН в Женеве состоялась презентация Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров рассказал о достижениях региона. Представители ООН высоко оценили эффективность работы регионального правительства и выразили готовность к сотрудничеству.

Дмитрий Азаров презентовал родной регион и рассказал в режиме ВКС о достижениях. Так, были затронуты вопросы экологии, социальной поддержки, рассказал о развитии сельского хозяйства, а также спорте и туризме в регионе. Представители ООН отметили, что Самарская область является одним из самых передовых регионов России, поэтому они готовы и дальше сотрудничать и помогать в реализации масштабных проектов.

После завершения презентации в здании ООН в Женеве торжественно открылась фотовыставка о Самарской области.