Дмитрий Азаров с успехом представил родной регион на площадке ООН

Самарская область стала четвертым регионом России, кто представлял себя в ООН

В понедельник, 6 декабря 2021 года, на площадке ООН в Женеве состоялась презентация Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров рассказал о достижениях региона. Представители ООН высоко оценили эффективность работы регионального правительства и выразили готовность к сотрудничеству.

Дмитрий Азаров презентовал родной регион и рассказал в режиме ВКС о достижениях. Так, были затронуты вопросы экологии, социальной поддержки, рассказал о развитии сельского хозяйства, а также спорте и туризме в регионе. Представители ООН отметили, что Самарская область является одним из самых передовых регионов России, поэтому они готовы и дальше сотрудничать и помогать в реализации масштабных проектов.

После завершения презентации в здании ООН в Женеве торжественно открылась фотовыставка о Самарской области.